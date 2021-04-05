Финскому арбитру выбило семь зубов после попадания шайбы в лицо

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В матче чемпионата Финляндии по хоккею между ХПК и «Юкуритом» произошёл неприятный инцидент, в котором пострадал главный судья встречи Юкка-Пекка Койстинен.
Финскому арбитру выбило семь зубов после попадания шайбы в лицо
  • РИА Новости

«Сначала всё потускнело, словно выключили свет. Я упал, но сознание быстро вернулось. Когда я лежал на льду, то мне казалось, что все зубы выпали у меня изо рта. Стоматолог сказал, что четыре зуба полностью вылетели, а ещё три повреждены частично. Кроме этого, у меня, похоже, перелом верхней челюсти и сотрясение», — цитирует Койстинена финское издание Italehti.

По словам судьи, если бы шайба попала чуть ниже и угодила бы ему в шею, было бы ещё хуже.

«Не знаю, смог бы ли я сейчас с вами разговаривать, если бы это случилось. Около месяца не смогу есть твёрдую пищу, но это неплохой режим похудения к лету», — сказал он.

После броска игрока ХПК Миро Руоконена шайба срикошетила от голкипера «Юкурита» Сами Райаниеми и отлетела в лицо Койстинену, который упал на лёд и не мог подняться. Судья получил серьёзную травму и не смог доработать игру до конца.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

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