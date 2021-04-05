Балахнин: Бердыев способен принести пользу «Краснодару»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что Курбан Бердыев мог бы принести пользу ФК «Краснодар» в качестве главного тренера.

«Удивлён, что Бердыев до сих пор не востребован на рынке. Это тот специалист, который способен принести пользу многим клубам. Однако в данной ситуации я не могу однозначно сказать, что Курбан со своей игровой философией подойдёт под концепцию «Краснодара». Хотя и он точно принесёт пользу», — цитирует Балахнина «Спорт день за днём».

3 апреля после поражения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги от «Ахмата» (0:5) в отставку подал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Бердыев находится без работы с 2019 года. За свою карьеру он дважды приводил «Рубин» к титулу чемпиона России.

Ранее источник заявил, что Сёмин находится в числе кандидатов на должность наставника «Краснодара».