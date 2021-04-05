Бадюков считает, что СКА может перевернуть ход серии с ЦСКА в финале Запада

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, а ныне эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА.

«СКА ещё может перевернуть ход серии. Посмотрим, как они сыграют при своих болельщиках. Как показывает чемпионат, матчи в Санкт-Петербурге более зрелищные. СКА не забивает из-за слабой атаки вообще и плохой реализации большинства в частности. От них ждали другой игры после первого матча, но не всё так просто. ЦСКА играет по сопернику и ждёт, что покажет СКА», — заявил Бадюков «Чемпионату».

СКА не забросил ни одной шайбы в первых двух матчах финала Западной конференции и проигрывает московскому ЦСКА со счётом 0:2 в серии.

Ранее ЦСКА обыграл СКА во втором матче финала Западной конференции КХЛ.