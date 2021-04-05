Бадюков считает, что СКА может перевернуть ход серии с ЦСКА в финале Запада

Короткая ссылка
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, а ныне эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА.
Бадюков считает, что СКА может перевернуть ход серии с ЦСКА в финале Запада
  • РИА Новости

«СКА ещё может перевернуть ход серии. Посмотрим, как они сыграют при своих болельщиках. Как показывает чемпионат, матчи в Санкт-Петербурге более зрелищные. СКА не забивает из-за слабой атаки вообще и плохой реализации большинства в частности. От них ждали другой игры после первого матча, но не всё так просто. ЦСКА играет по сопернику и ждёт, что покажет СКА», — заявил Бадюков «Чемпионату».

СКА не забросил ни одной шайбы в первых двух матчах финала Западной конференции и проигрывает московскому ЦСКА со счётом 0:2 в серии.

Ранее ЦСКА обыграл СКА во втором матче финала Западной конференции КХЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить