Источник: Гончаренко скоро отправится в Краснодар на встречу с Галицким

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Экс-наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время проведёт переговоры о возможном назначении на пост главного тренера ФК «Краснодар».
Источник: Гончаренко скоро отправится в Краснодар на встречу с Галицким
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает Bobsoccer.ru. По информации источника, Гончаренко в ближайшее время отправится в Краснодар на встречу с владельцем клуба Сергеем Галицким. Белорусский специалист является главным кандидатом на вакантную должность.

3 апреля пост главного тренера «Краснодара» покинул Мурад Мусаев, под руководством которого команда со счётом 0:5 уступила «Ахмату» на своём поле в матче Российской премьер-лиги.

Гончаренко был уволен из ЦСКА в середине марта и пока остаётся без клуба.

Ранее источник назвал главных кандидатов на пост наставника «Краснодара».

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