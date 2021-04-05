Источник: Гончаренко скоро отправится в Краснодар на встречу с Галицким

Экс-наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время проведёт переговоры о возможном назначении на пост главного тренера ФК «Краснодар».

Об этом сообщает Bobsoccer.ru. По информации источника, Гончаренко в ближайшее время отправится в Краснодар на встречу с владельцем клуба Сергеем Галицким. Белорусский специалист является главным кандидатом на вакантную должность.

3 апреля пост главного тренера «Краснодара» покинул Мурад Мусаев, под руководством которого команда со счётом 0:5 уступила «Ахмату» на своём поле в матче Российской премьер-лиги.

Гончаренко был уволен из ЦСКА в середине марта и пока остаётся без клуба.

Ранее источник назвал главных кандидатов на пост наставника «Краснодара».