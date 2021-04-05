Вратарь «Далласа» Худобин сдал ложноположительный тест на коронавирус

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин был выведен из списка отстранённых из-за коронавируса хоккеистов.

«У Худобина был ложноположительный тест. Последний тест дал отрицательный результат, вратарь может ехать с командой на игру с «Чикаго», — сообщил в Twitter представитель команды Майк Хейка.

3 апреля 34-летний Худобин был включён в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и пропустил матч с «Каролина Харрикейнз» (0:1).

В нынешнем сезоне Худобин провёл 20 матчей в старте, пропустив 47 шайб при 90,8% отражённых бросков.

«Даллас» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» на выезде 6 апреля.

Ранее сообщалось, что голкипер «Далласа» Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ.