Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась в пользу гостей — 5:4.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Трэвис Зейджак, а также по разу отличились Егор Шарангович и Йеспер Братт. У «Кэпиталз» шайбы забросили Ти Джей Оши, Конор Шири, Александр Овечкин, Карл Хагелин и Евгений Кузнецов.

Причём Овечкин ещё отдал две результативные передачи, а Кузнецов отметился одним голевым пасом. Другой российский игрок «Вашингтона», Дмитрий Орлов, сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил свою 725-ю шайбу в НХЛ.