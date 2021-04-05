Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
Встреча прошла в Ньюарке и завершилась в пользу гостей — 5:4.
В составе «Дэвилз» дубль оформил Трэвис Зейджак, а также по разу отличились Егор Шарангович и Йеспер Братт. У «Кэпиталз» шайбы забросили Ти Джей Оши, Конор Шири, Александр Овечкин, Карл Хагелин и Евгений Кузнецов.
Причём Овечкин ещё отдал две результативные передачи, а Кузнецов отметился одним голевым пасом. Другой российский игрок «Вашингтона», Дмитрий Орлов, сделал два ассиста.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил свою 725-ю шайбу в НХЛ.