Овечкин забросил свою 725-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился своим 725-м голом в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». В этом сезоне на его счету 18 результативных бросков.

На данный момент Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Ему осталось забросить шесть шайб, чтобы добраться до находящегося на пятой позиции Марселя Дионна (731 гол).

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что две передачи Владислава Наместникова помогли «Детройт Ред Уингз» разгромить «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ.