Две передачи Наместникова помогли «Детройту» разгромить «Тампу» в НХЛ

«Детройт Ред Уингз» крупно обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась в пользу гостей.

В составе «Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин, Валттери Фильппула, Майкл Расмуссен, Марк Стаал и Даррен Хельм. Причём две результативные передачи отдал российский нападающий Владислав Наместников. Хозяева ответили только голом Виктора Хедмана.

«Тампа» продолжает лидировать в Центральном дивизионе, в то время как «Детройт» там же находится на последнем месте.

Ранее сообщалось, что ассист Николая Кныжова помог «Сан-Хосе Шаркс» победить «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ.