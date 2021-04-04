Две передачи Наместникова помогли «Детройту» разгромить «Тампу» в НХЛ
- Reuters
Встреча прошла в Тампе и завершилась в пользу гостей.
В составе «Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин, Валттери Фильппула, Майкл Расмуссен, Марк Стаал и Даррен Хельм. Причём две результативные передачи отдал российский нападающий Владислав Наместников. Хозяева ответили только голом Виктора Хедмана.
«Тампа» продолжает лидировать в Центральном дивизионе, в то время как «Детройт» там же находится на последнем месте.
Ранее сообщалось, что ассист Николая Кныжова помог «Сан-Хосе Шаркс» победить «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ.