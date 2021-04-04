В «Спартаке» рассказали, что рассматривали кандидатуру Бенитеса на пост главного тренера

Директор департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что испанский тренер Рафаэль Бенитес входил в сферу интересов клуба.

«Для «Спартака» принципиально важно, чтобы у тренера был опыт победителя. Не только внутри, а и хороший опыт выступления в еврокубках. К сожалению, отечественный футбол в последние пару лет не даёт такого опыта. Потому с россиянами сложно. Возможно, в будущем ситуация изменится. Рафаэль Бенитес? Могу только подтвердить, что его рассматривали. Но он точно не является каким-то финальным кандидатом», — цитирует Фетисова «РБ Спорт».

Контракт действующего тренера команды Доменико Тедеско истекает летом 2021 года. Немецкий специалист не будет продлевать сотрудничество с клубом.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к футболисту сборной Турции.