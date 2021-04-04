Шалимов — о новом тренере «Краснодара»: иностранец исключён, Галицкому нужно общение

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Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов высказался о смене наставника в краснодарском клубе.
Шалимов — о новом тренере «Краснодара»: иностранец исключён, Галицкому нужно общение
  • © Магомед Чабаев
  • РИА Новости

«Насколько я знаю Сергея Галицкого, иностранец исключён. Главный тренер живёт в двух минутах от него, постоянные прогулки вечером, ему нужно общение. При мне было так, не думаю, что что-то поменялось», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

По мнению тренера, Виктор Гончаренко — основной кандидат на роль наставника «Краснодара».

«В случае с Виктором Гончаренко может быть такой момент. Сергей Галицкий может не взять тренера, уволенного из ЦСКА. Так что, думаю, Виктор Михайлович там не один в списке», — сказал он.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками — на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Аршавин сравнил ситуацию в «Краснодаре» с разваленной деревянной телегой.

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