Шалимов — о новом тренере «Краснодара»: иностранец исключён, Галицкому нужно общение
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- РИА Новости
«Насколько я знаю Сергея Галицкого, иностранец исключён. Главный тренер живёт в двух минутах от него, постоянные прогулки вечером, ему нужно общение. При мне было так, не думаю, что что-то поменялось», — цитирует Шалимова «Чемпионат».
По мнению тренера, Виктор Гончаренко — основной кандидат на роль наставника «Краснодара».
«В случае с Виктором Гончаренко может быть такой момент. Сергей Галицкий может не взять тренера, уволенного из ЦСКА. Так что, думаю, Виктор Михайлович там не один в списке», — сказал он.
После 24 туров РПЛ «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками — на 11-й позиции.
Ранее сообщалось, что Аршавин сравнил ситуацию в «Краснодаре» с разваленной деревянной телегой.