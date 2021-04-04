Ушкина — о предложении остаться в России: надо поговорить с главой СБР

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Биатлонистка Наталья Ушкина прокомментировала своё выступление в гонке с массовым стартом на 15 км на чемпионате России по биатлону 2021 года в Ханты-Мансийске.
Ушкина — о предложении остаться в России: надо поговорить с главой СБР
  • РИА Новости

«Видела ли промах Ларисы Куклиной на последней стрельбе? Конечно, видела. Поэтому поторопилась, хотела быстрее уйти и сама промахнулась. Трасса немножко была разбита, потому что тепло становится, появляется каша, тяжело ногами перебирать», — сказала Ушкина в эфире «Матч ТВ».

Также биатлонистка ответила на вопрос о возможности остаться в России и не уезжать в Румынию.

«Итог этого чемпионата России для меня — полный успех. Предложение от главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова остаться в сборной России? Надо поговорить. Не готова к этому. Или не знаю», — добавила она.

Ушкина заняла второе место в гонке. Победу одержала Лариса Куклина. На третьей позиции финишировала Виктория Сливко.

Ранее сообщалось, что Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону.

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