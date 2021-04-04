Куклина — о победе в масс-старте: когда выходила на старт, у меня не было патронов
- РИА Новости
«У меня не было вариантов не ехать на чемпионат России, потому что это в первую очередь благодарность Ямало-Ненецкому автономному округу за поддержку. Я должна была сюда приехать и отбежать по максимуму. За что говорю им спасибо медалями. Всё хорошо — муж рядом, уверенность есть», — сказала Куклина в эфире канала «Матч ТВ».
Биатлонистка рассказала, что, когда выходила на старт, у неё не было патронов.
«Не было моей рабочей партии патронов. Говорю как есть. Так получилось, но ничего страшного», — добавила она.
Второе место в гонке заняла Наталья Ушкина. На третьей позиции финишировала Виктория Сливко.
Ранее сообщалось, что Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону.