Куклина — о победе в масс-старте: когда выходила на старт, у меня не было патронов

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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в гонке с массовым стартом на 15 км на чемпионате России по биатлону 2021 года в Ханты-Мансийске.
Куклина — о победе в масс-старте: когда выходила на старт, у меня не было патронов
  • РИА Новости

«У меня не было вариантов не ехать на чемпионат России, потому что это в первую очередь благодарность Ямало-Ненецкому автономному округу за поддержку. Я должна была сюда приехать и отбежать по максимуму. За что говорю им спасибо медалями. Всё хорошо — муж рядом, уверенность есть», — сказала Куклина в эфире канала «Матч ТВ».

Биатлонистка рассказала, что, когда выходила на старт, у неё не было патронов.

«Не было моей рабочей партии патронов. Говорю как есть. Так получилось, но ничего страшного», — добавила она.

Второе место в гонке заняла Наталья Ушкина. На третьей позиции финишировала Виктория Сливко.

Ранее сообщалось, что Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону.

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