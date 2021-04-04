Панарин похвалил Кравцова за игру в дебютном матче в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил дебют своего соотечественника и партнёра по команде форварда Виталия Кравцова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Баффало Сэйбрз».

«Виталий Кравцов — очень хороший игрок. Он немного нервничал вначале, играл так, чтобы не ошибиться, но также играл на команду. У него был хороший шанс в концовке… Но мы в любом случае очень рады видеть его в команде», — цитирует Панарина официальный сайт «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу «Баффало».

Кравцов провёл на льду десять минут 45 секунд и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ.