Панарин похвалил Кравцова за игру в дебютном матче в НХЛ
- Reuters
«Виталий Кравцов — очень хороший игрок. Он немного нервничал вначале, играл так, чтобы не ошибиться, но также играл на команду. У него был хороший шанс в концовке… Но мы в любом случае очень рады видеть его в команде», — цитирует Панарина официальный сайт «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу «Баффало».
Кравцов провёл на льду десять минут 45 секунд и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ.