Панарин похвалил Кравцова за игру в дебютном матче в НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил дебют своего соотечественника и партнёра по команде форварда Виталия Кравцова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Баффало Сэйбрз».
Панарин похвалил Кравцова за игру в дебютном матче в НХЛ
  • Reuters

«Виталий Кравцов — очень хороший игрок. Он немного нервничал вначале, играл так, чтобы не ошибиться, но также играл на команду. У него был хороший шанс в концовке… Но мы в любом случае очень рады видеть его в команде», — цитирует Панарина официальный сайт «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу «Баффало».

Кравцов провёл на льду десять минут 45 секунд и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ. 

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