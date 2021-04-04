Широков считает, что Гончаренко не подходит «Краснодару»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение о возможном назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».

«Правильно, что приняли отставку Мусаева. Особенно если человек просил об этом и учитывая, что последние результаты были не очень хорошие. Нужно было остановить эту лавину поражений. Сейчас будет тяжело найти тренера. Есть свободные специалисты, но не знаю, как можно с ними договориться. Кандидатура Гончаренко не подходит «Краснодару». Потому что это топтание на месте и он равноценен Мусаеву», — приводит слова Широкова Sport24.

Он отметил, что клубу нужен свободный иностранный специалист.

«Также можно дождаться окончания чемпионата и договориться с кем-то из пока ещё не свободных русских. У «Краснодара» есть время. Шесть матчей они не выиграют, за еврокубки будет очень тяжело зацепиться, поэтому можно спокойно доехать. Если есть кто-то из системы клуба — подхватит. Можно к кому-то опытному обратиться: например, к Гаджи Гаджиеву. У него ребёнок как раз в академии. Можно с ним договориться, чтобы он до конца чемпионата довёл», — добавил Широков.

После возобновления сезона после зимней паузы подопечные Мусаева одержали всего одну победу, потерпели три поражения и один раз сыграли вничью. «Краснодар» с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Мусаев объявил об уходе с поста главного тренера «Краснодара». По данным СМИ, руководство клуба приняло отставку специалиста.