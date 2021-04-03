Джикия рассказал, что игроки «Спартака» намерены обсудить с Тедеско его уход

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что игроки намерены обсудить с главным тренером Доменико Тедеско его предстоящий уход.

«Понятное дело, все помнят, что он сказал в декабре, но думаю, что довольно скоро у нас с ним будет разговор по этому поводу и тогда уже появится какая-то конкретика. Сейчас все довольны результатом и игрой, все смотрят на голы и результаты, но я смотрю на всё происходящее немного по-другому. Вижу наши ошибки, конкретизировать которые в печати не буду. Но есть много моментов, которые надо улучшать», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не намерен раскрывать какие либо детали предстоящего разговора, подчеркнув, что всё, что там будет сказано — останется внутри команды.

«Не люблю выносить такие вещи наружу. То, что он сказал в декабре, все обсуждают, как и мы, но знаем одно: у нас до конца чемпионата семь игр, мы спокойно готовимся от матча к матчу. А Доменико на максимуме тренирует и заряжает нас, делает всё то же самое, что и до зимы. Нет такого, чтобы после своего объявления он стал каким-то другим человеком», — добавил футболист.

35-летний немецкий специалист в декабре 2019 года объявил, что покидает «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Тедеско возглавил команду летом 2019 года, под его руководством красно-белые завершили сезон-2019/20 на седьмом месте.

По итогам 23 туров текущего сезон «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка.

Ранее Джикия рассказал, как решает конфликты внутри коллектива.