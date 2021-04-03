Источник: подозреваемый в ставках на свои матчи футболист «Тамбова» отказался от проверки на полиграфе

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Полузащитник ФК «Тамбов» Александр Еркин, подозреваемый в игре на ставках, отказался от полиграфа на опросе в офисе Российского футбольного союза (РФС).
Источник: подозреваемый в ставках на свои матчи футболист «Тамбова» отказался от проверки на полиграфе
  • © РИА Новости / Григорий Соколов

«Еркин, как и Герман, отказался проходить полиграф после консультаций со своим юристом. Данное решение не связано с тем, что футболисты чувствуют за собой какую-то вину. Это связано с тем, что факты, которые им якобы вменяют, отсутствуют, поэтому причины проходить детектор лжи они не видели», — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Еркин и его партнёр одноклубник Дмитрий Герман были отстранены от работы с командой в связи с возможной игрой на тотализаторе. В настоящее время РФС проводит расследование.

Ранее футболист «Тамбова» Еркин прокомментировал свой визит в офис РФС.

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