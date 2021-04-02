Футболист «Тамбова» Еркин прокомментировал свой визит в офис РФС

Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин, подозреваемый в ставках и оказании влияния на результаты матчей с собственным участием, рассказал, что ему задали вопросы в Российском футбольном союзе (РФС).

«Мне запрещено говорить о том, как прошла беседа. Это не ко мне, а к пресс-атташе клуба. Я сам не знаю, в чём меня обвиняет РФС. Они просто проводят проверку. Клуб отстранил меня от тренировок на время разбирательств. Как долго это продлится, я не знаю», — цитирует Еркина «Спорт-Экспресс».

Александр Еркин и его одноклубник Дмитрий Герман подозреваются в ставках и оказании влияния на результаты матчей «Тамбова». Оба на данный момент отстранены от работы с командой.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в игре на ставках футболист «Тамбова» был опрошен РФС.