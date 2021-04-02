Футболист «Тамбова» Еркин прокомментировал свой визит в офис РФС
- Александр Еркин (справа)
- РИА Новости
- © Григорий Соколов
«Мне запрещено говорить о том, как прошла беседа. Это не ко мне, а к пресс-атташе клуба. Я сам не знаю, в чём меня обвиняет РФС. Они просто проводят проверку. Клуб отстранил меня от тренировок на время разбирательств. Как долго это продлится, я не знаю», — цитирует Еркина «Спорт-Экспресс».
Александр Еркин и его одноклубник Дмитрий Герман подозреваются в ставках и оказании влияния на результаты матчей «Тамбова». Оба на данный момент отстранены от работы с командой.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в игре на ставках футболист «Тамбова» был опрошен РФС.