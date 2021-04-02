СМИ: Подозреваемый в игре на ставках футболист «Тамбова» был опрошен РФС

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Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин был опрошен в Российском футбольном союзе (РФС) по подозрению в ставках на матчи своей команды.
СМИ: Подозреваемый в игре на ставках футболист «Тамбова» был опрошен РФС
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 31-летний футболист прибыл в офис организации в 11:00 мск и находился там до 14:40. Вместе с Еркиным на встрече присутствовал его адвокат.

Александр Еркин и его партнёр по команде Дмитрий Герман подозреваются в ставках и оказании влияния на результаты футбольных матчей со своим участием. Оба на данный момент отстранены от работы с командой.

Ранее Губерниев раскритиковал футболиста «Тамбова» за отказ проходить проверку на полиграфе.

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