СМИ: Подозреваемый в игре на ставках футболист «Тамбова» был опрошен РФС

Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин был опрошен в Российском футбольном союзе (РФС) по подозрению в ставках на матчи своей команды.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 31-летний футболист прибыл в офис организации в 11:00 мск и находился там до 14:40. Вместе с Еркиным на встрече присутствовал его адвокат.

Александр Еркин и его партнёр по команде Дмитрий Герман подозреваются в ставках и оказании влияния на результаты футбольных матчей со своим участием. Оба на данный момент отстранены от работы с командой.

Ранее Губерниев раскритиковал футболиста «Тамбова» за отказ проходить проверку на полиграфе.