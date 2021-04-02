Губерниев раскритиковал футболиста «Тамбова» за отказ проходить проверку на полиграфе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказе полузащитника «Тамбова» Дмитрия Германа проходить проверку на полиграфе в связи с подозрением в игре на ставках.

«Если будет доказано, что он играл на ставках, то должно последовать наказание. Если не хватает денег, можно сходить на субботник. Озеленять родной город — это прекрасная профессия, пусть Тамбов засияет. Есть люди, которые берут взятки и злоупотребляют полномочиями. Нужно выводить их на чистую воду, в семье не без урода. Если учесть, что футбол — это бизнес, то банкротство клубов — это нормальное дело. Однако когда люди начинают пускать лапы в городской бюджет, это уже совершенно другая история. Лучше эти деньги потратить на развитие детско-юношеского футбола», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Герман, а также нападающий Александр Еркин подозреваются в ставках на матчи «Тамбова» в Российской премьер-лиге против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5). Оба на данный момент отстранены от работы с командой.

Ранее сообщалось, что футболист «Тамбова» отказался от теста на полиграфе.