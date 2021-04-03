Бестемьянова прокомментировала падения Загитовой в ледовом шоу Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась своим мнением о падениях, которые допустила олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании Алина Загитова во время шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в Казани.
Бестемьянова прокомментировала падения Загитовой в ледовом шоу Тутберидзе
  • РИА Новости

«Не очень понимаю, почему мы должны думать о форме Загитовой, когда она больше в спорте не выступает. Если люди купили билеты на неё, то они хотят видеть Алину такой, какая она есть. Падения — это часть шоу. Не вижу в этом ничего плохого. Она — человек, не автомат, не робот. Уверена, Загитова делала красивые движения, показывала красивые номера», — сказала Бестемьянова «Чемпионату».

18-летняя спортсменка выступила с двумя программами и трижды упала. Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года, когда объявила о приостановке карьеры.

Ранее Загитова посетила тренировку ХК «Авангард» в Казани.

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