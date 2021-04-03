Петржела считает, что Аршавин мог бы стать идеальной заменой спортивному директору «Зенита» Рибалте

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что экс-футболист команды Андрей Аршавин мог бы заменить Хавьера Рибалту в качестве спортивного директора петербургского клуба.
Петржела считает, что Аршавин мог бы стать идеальной заменой спортивному директору «Зенита» Рибалте
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Аршавин стал бы отличной заменой Рибалте. А почему нет? Я наблюдал за его работой. Андрей — уже опытный, но молодой мужчина. Человек, который играл за рубежом. В «Зените» он звезда», — цитирует Петржелу Sport24.

Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» летом 2018 года. До работы в российском клубе испанец работал в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». В апреле 2021 года он покинет свой пост.

Ранее сообщалось, что в «Зените» подтвердили скорый уход спортивного директора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить