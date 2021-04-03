Петржела считает, что Аршавин мог бы стать идеальной заменой спортивному директору «Зенита» Рибалте

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что экс-футболист команды Андрей Аршавин мог бы заменить Хавьера Рибалту в качестве спортивного директора петербургского клуба.

«Аршавин стал бы отличной заменой Рибалте. А почему нет? Я наблюдал за его работой. Андрей — уже опытный, но молодой мужчина. Человек, который играл за рубежом. В «Зените» он звезда», — цитирует Петржелу Sport24.

Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» летом 2018 года. До работы в российском клубе испанец работал в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». В апреле 2021 года он покинет свой пост.

Ранее сообщалось, что в «Зените» подтвердили скорый уход спортивного директора.