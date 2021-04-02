В «Зените» подтвердили скорый уход спортивного директора

Пресс-секретарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Антон Макаренко подтвердил информацию о предстоящем уходе Хавьера Рибалты с поста спортивного директора.

«Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше — в апреле», — приводит слов Макаренко «Чемпионат».

Он отметил, что в клубе есть понимание относительно будущего должности спортивного директора

«Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете», — добавил Макаренко.

Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» в июле 2018 года.

Ранее появилась информация, что Рибалта написал заявление об уходе.