В «Зените» подтвердили скорый уход спортивного директора
- globallookpress.com
«Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше — в апреле», — приводит слов Макаренко «Чемпионат».
Он отметил, что в клубе есть понимание относительно будущего должности спортивного директора
«Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете», — добавил Макаренко.
Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» в июле 2018 года.
Ранее появилась информация, что Рибалта написал заявление об уходе.