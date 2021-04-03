Сборная Югры выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону

Команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры одержала победу в женской эстафете 4 х 6 км на чемпионате России по биатлону.

Победители преодолели дистанцию за 1:13:30,0. В составе югорской команды бежали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая.

Второе место заняла команда Тюменской области в составе Александры Бациной, Татьяны Акимовой, Ольги Мощенковой и Виктории Сливко. Бронзу взяли представительницы из Новосибирской области — Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова и Анна Никулина.

Ранее Тихонов поддержал биатлонистку Ушкину в её намерении сменить спортивное гражданство.