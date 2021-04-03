Сборная Югры выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону

Короткая ссылка
Команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры одержала победу в женской эстафете 4 х 6 км на чемпионате России по биатлону.
Сборная Югры выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону
  • РИА Новости

Победители преодолели дистанцию за 1:13:30,0. В составе югорской команды бежали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая.

Второе место заняла команда Тюменской области в составе Александры Бациной, Татьяны Акимовой, Ольги Мощенковой и Виктории Сливко. Бронзу взяли представительницы из Новосибирской области — Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова и Анна Никулина.

Ранее Тихонов поддержал биатлонистку Ушкину в её намерении сменить спортивное гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить