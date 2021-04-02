Тихонов поддержал биатлонистку Ушкину в её намерении сменить спортивное гражданство

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Натальи Ушкиной перейти в национальную команду Румынии.

«Я уже слышу, что она отказывается оставаться в сборной. И она будет на 100% права, если уедет. Как с этой командой готовиться? Я понимаю, если бы провал был два-три года, ну пусть пять. Так 14 лет же это всё длится. И поэтому если Ушкина — разумная дама, то она уедет. Не потому что она предатель, а потому что надо менять команду. Говорят, что перед Олимпиадой нельзя менять команду? Так ещё хуже будет! Только год карьеры потеряет», — приводит слова Тихонова Sport24.

24-летняя Ушкина не привлекалась к выступлениям за сборную России на взрослом уровне. На чемпионате России — 2021 в Ханты-Мансийске она завоевала серебро в спринте и золото в пасьюте.

Ранее Ушкина заявила, что вряд ли согласится остаться в сборной России.