Шимолина заявила, что на её форме нет символики сборной Норвегии

Лыжница Александра Шимолина заявила, что форма, в которой она выступила в гонке с массовым стартом на чемпионате России в Тюмени, не имеет отношения к сборной Норвегии.

«Я всё понимаю. Здесь нет никаких надписей, символики, флага или герба. Просто совпадают цвета. Я выступала в этом весь сезон. Я как-то раньше же выходила на старты. Она стоит 10 тыс. рублей, когда я её заказывала, сразу посмотрела, чтобы не было символики. Её шьёт фирма Bjorn Daehlie. Да, она шьёт её и для норвежцев, но это масс-маркет, даже не из Норвегии, а с российского сайта. До этого никаких проблем с ней не было. Теперь задумаюсь, что с ней можно сделать, чтобы больше не было подобных казусов», — цитирует Шимолину Sport24.

Лыжница заняла 29-е место в марафоне на 30 км классическим стилем, который состоялся 3 апреля в рамках чемпионата России.

Ранее Вяльбе обвинила участницу ЧР в том, что она бежала марафон в норвежской форме.