Шимолина заявила, что на её форме нет символики сборной Норвегии

Короткая ссылка
Лыжница Александра Шимолина заявила, что форма, в которой она выступила в гонке с массовым стартом на чемпионате России в Тюмени, не имеет отношения к сборной Норвегии.
Шимолина заявила, что на её форме нет символики сборной Норвегии
  • © Александра Шимолина
  • Instagram

«Я всё понимаю. Здесь нет никаких надписей, символики, флага или герба. Просто совпадают цвета. Я выступала в этом весь сезон. Я как-то раньше же выходила на старты. Она стоит 10 тыс. рублей, когда я её заказывала, сразу посмотрела, чтобы не было символики. Её шьёт фирма Bjorn Daehlie. Да, она шьёт её и для норвежцев, но это масс-маркет, даже не из Норвегии, а с российского сайта. До этого никаких проблем с ней не было. Теперь задумаюсь, что с ней можно сделать, чтобы больше не было подобных казусов», — цитирует Шимолину Sport24.

Лыжница заняла 29-е место в марафоне на 30 км классическим стилем, который состоялся 3 апреля в рамках чемпионата России.

Ранее Вяльбе обвинила участницу ЧР в том, что она бежала марафон в норвежской форме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить