Вяльбе обвинила участницу ЧР в том, что она бежала марафон в норвежской форме

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время женского марафона на чемпионате России высказалась об экипировке лыжницы Александры Шимолиной.

«Не так давно показывали спортсменку под 40-м номером. Она бежит марафон в национальном комбинезоне сборной Норвегии. По правилам соревнований она не должна была быть допущенной к старту — у нас нельзя выступать в экипировке других стран. К сожалению, судьи этот момент упустили и теперь снять её не имеют права. Но разговор судьи проведут с ней уже после окончания чемпионата России. Наши спортсмены не имеют права выступать на соревнованиях и выходить на награждение в экипировке других стран. Это всё прописано в правилах соревнований. Давным-давно мы не видели, чтобы кто-то бежал в форме других стран. Раньше такое было достаточно часто», — заявила Вяльбе в прямом эфире канала Telesport.

Спортсменка, представляющая Пермский край, заняла в марафоне 29-е место.

Ранее сообщалось, что Истомина выиграла марафон на ЧР по лыжным гонкам.