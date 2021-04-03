«Торонто» разгромил «Голден Стэйт» в матче НБА с разницей в 53 очка

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В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рапторз» одержал крупную победу над «Голден Стэйт Уорриорз».

Встреча, проходившая на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась крупной победой «Торонто» со счётом 130:77.

В составе «Рапторз» самым результативным был Паскаль Сиакам, набравший 36 очков. У «Уорриорз» больше всех набрал Эндрю Уиггинс — 15 очков. Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри матч пропускал.

В других матчах игрового дня «Даллас Маверикс» победил «Нью-Йорк Никс» (99:86), а «Бостон Селтикс» обыграл «Хьюстон Рокетс» (118:102).

Ранее «Бруклин» разгромил «Шарлотт» в дебютном матче Олдриджа.

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