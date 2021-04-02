«Бруклин» разгромил «Шарлотт» в дебютном матче Олдриджа

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 111:89.

Лучшую результативность в игре показал нападающий «Бруклин Нетс» Джефф Грин, набрав 21 очко.

Нападающий «Бруклина» Ламаркус Олдридж в дебютном матче за клуб набрал 11 очков.

Защитник «Нетс» Джеймс Харден пропускал встречу из-за травмы.

Также в НБА прошли ещё пять игр: «Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс» (120:91), «Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» (94:114), «Майами Хит» — «Голден Стэйт Уорриорз» (116:109), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» (110:115), «Сан-Антонио Спёрс» — «Атланта Хоукс» (129:134).

Ранее сообщалось, что «Бруклин» победил «Хьюстон», Харден получил травму.