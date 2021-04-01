«Бруклин» победил «Хьюстон», Харден получил травму

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 120:108.

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден получил травму.

Харден успел набрать 17 очков, сделать восемь подборов и отдать шесть передач за 27 минут игры.

Также в НБА прошли ещё девять матчей: «Дейтройт Пистонс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (101:124), «Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» (87:92), «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» (108:113), «Мемфис Гризлис» — «Юта Джаз» (107:111), «Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Йорк Никс» (102:101), «Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» (113:103), «Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» (120:106), «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс» (97:112), «Финикс Санз» — «Чикаго Буллз» (121:116).

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Миннесоту».