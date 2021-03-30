Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Миннесоту»

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 112:107.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, который оформил трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 13 передач.

Также в НБА прошли ещё восемь игр: «Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» (132:124), «Бостон Селтикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (109:115), «Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» (88:98), «Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс» (118:104), «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» (106:127), «Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз» (110:120), «Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» (115:132), «Юта Джаз» — «Кливленд Кавальерс» (114:75).

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» без Джеймса победил «Орландо» в матче НБА.