С июля в РПЛ изменится трактовка правил игры рукой

Бывший арбитр, а ныне член экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников сообщил, что в июле будут внесены изменения в трактовку правил игры рукой в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Два года назад изменился текст правил в части игры рукой. Если раньше было написано, что игрок наказывается только в том случае, если он умышленно играет в мяч рукой, то сейчас это является одним из критериев из перечня, за которые футболисты должны быть наказаны. Когда мяч попадал в переходную часть между плечом и рукой, судьи не считали это нарушением правил. Мяч не точка, и при своём касании «разрешённой» части руки он может задевать «запрещённую» часть. Сейчас чётко в правилах написали — если мяч касается руки до уровня подмышки, то это не нарушение правил», — приводит слова Левникова «Матч ТВ».

Он отметил, что в июле будет введена новая трактовка правил, которая, по его мнению, будет более справедливой.

«Я надеюсь, что арбитры будут правильно её трактовать. Там будет чётко сказано, что необходимо учитывать не только то, отставлена рука от тела или нет, но и то, естественно ли это отставание. Тогда мы придём к той трактовке, которая была в 80—90-х годах, когда мы судили и нас практически не критиковали за назначение 11-метровых. Тогда было всё проще, учитывалась только умышленная игра рукой. Надеюсь, что с изменением трактовки правил игры у болельщиков и специалистов станет меньше вопросов к арбитрам», — добавил член ЭКС РФС.

Ранее сообщалось, что IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой.