Кожевников высказался о победе ЦСКА над СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу московского ЦСКА над петербургским СКА в первом матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Очень плохое впечатление от игры СКА: в их игре была видна какая-то скованность. Мне не понравилась их игра во всём, особенно то, как они играли в обороне. А ЦСКА — просто более опытная команда. Если они будут играть в таком же духе, им хоть сейчас трофей отдавай, к моему сожалению», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Он отметил, что не считает, что причиной поражения стала лишь игра вратарей СКА.

«Команда во всех аспектах выглядела слабо сегодня. Думал, что игра будет сегодня упрямая от и до. Но ЦСКА — молодцы, поздравляю их с победой. Если вторая встреча будет такой же, то это просто можно считать слишком большим уважением СКА к ЦСКА. СКА должен вернуть уровень своей игры, какой был в матче с «Динамо». Они должны делать то же самое — заставлять соперника ошибаться», — добавил Кожевников.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Вторая игра пройдёт в Москве 4 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ.