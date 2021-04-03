Кожевников высказался о победе ЦСКА над СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу московского ЦСКА над петербургским СКА в первом матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кожевников высказался о победе ЦСКА над СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ
  • globallookpress.com

«Очень плохое впечатление от игры СКА: в их игре была видна какая-то скованность. Мне не понравилась их игра во всём, особенно то, как они играли в обороне. А ЦСКА — просто более опытная команда. Если они будут играть в таком же духе, им хоть сейчас трофей отдавай, к моему сожалению», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Он отметил, что не считает, что причиной поражения стала лишь игра вратарей СКА.

«Команда во всех аспектах выглядела слабо сегодня. Думал, что игра будет сегодня упрямая от и до. Но ЦСКА — молодцы, поздравляю их с победой. Если вторая встреча будет такой же, то это просто можно считать слишком большим уважением СКА к ЦСКА. СКА должен вернуть уровень своей игры, какой был в матче с «Динамо». Они должны делать то же самое — заставлять соперника ошибаться», — добавил Кожевников.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Вторая игра пройдёт в Москве 4 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить