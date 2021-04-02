Тихонов — о тренерах Каминском и Шашилове: они абсолютные нули
- РИА Новости
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«На безрыбье и рак рыба. Ну они же слабенькие, не их это уровень. Достаточно видеть их ответы на вопросы в течение сезона. Они — абсолютные нули. Это моё личное мнение, и я его никогда не скрывал...» — приводит слова Тихонова Sport24.
С сезона-2020/21 Каминский возглавляет мужскую сборную России, а Шашилов — женскую.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Васильев назвал ошибкой решение СБР оставить Каминского и Шашилова старшими тренерами сборной России.