Тихонов — о тренерах Каминском и Шашилове: они абсолютные нули

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) оставить на своих постах старших тренеров сборной России Юрия Каминского и Михаила Шашилова.
Тихонов — о тренерах Каминском и Шашилове: они абсолютные нули
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

«На безрыбье и рак рыба. Ну они же слабенькие, не их это уровень. Достаточно видеть их ответы на вопросы в течение сезона. Они — абсолютные нули. Это моё личное мнение, и я его  никогда не скрывал...» — приводит слова Тихонова Sport24.

С сезона-2020/21 Каминский возглавляет мужскую сборную России, а Шашилов — женскую. 

Ранее сообщалось, что Дмитрий Васильев назвал ошибкой решение СБР оставить Каминского и Шашилова старшими тренерами сборной России.

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