Тихонов — о тренерах Каминском и Шашилове: они абсолютные нули

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) оставить на своих постах старших тренеров сборной России Юрия Каминского и Михаила Шашилова.

«На безрыбье и рак рыба. Ну они же слабенькие, не их это уровень. Достаточно видеть их ответы на вопросы в течение сезона. Они — абсолютные нули. Это моё личное мнение, и я его никогда не скрывал...» — приводит слова Тихонова Sport24.

С сезона-2020/21 Каминский возглавляет мужскую сборную России, а Шашилов — женскую.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Васильев назвал ошибкой решение СБР оставить Каминского и Шашилова старшими тренерами сборной России.