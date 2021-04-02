Васильев считает ошибкой решение СБР оставить Каминского и Шашилова старшими тренерами сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) оставить на своих постах старших тренеров сборной России Юрия Каминского и Михаила Шашилова.

«Считаю, что назначение этих двух тренеров было ошибкой, поэтому с ними вряд ли можно ждать чего-то выдающегося и дальше. Но если Майгуров не хочет их убирать, то, может, стоит разделить сборную на две мужские и две женские команды по шесть человек и двумя потоками готовиться? Глядишь, кто-нибудь да где-нибудь выстрелит. На мой взгляд, это разумно, но у руководства своё мнение. Только время рассудит, правильное это решение или нет. Однозначно сказать сложно. Но мне кажется, что эти тренеры не должны руководить сборной. Они не справятся с командой в олимпийский сезон, для этого просто нет предпосылок», — приводит слова Васильева Sport24.

Он отметил, что по ходу сезона у российских биатлонистов были небольшие всплески результатов, но это бывает у любого спортсмена любого уровня.

«Поэтому в данном случае, думаю, нельзя рассчитывать на такие подарки судьбы на Олимпийских играх. Думаю, с этими тренерами нам стоит ждать провала в олимпийском сезоне», — добавил Васильев.

С сезона-2020/21 Каминский возглавляет мужскую сборную России, а Шашилов — женскую.

Ранее сообщалось, что Каминский и Шашилов продолжат работать старшими тренерами сборной России по биатлону.