Васильев считает ошибкой решение СБР оставить Каминского и Шашилова старшими тренерами сборной России

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) оставить на своих постах старших тренеров сборной России Юрия Каминского и Михаила Шашилова.
Васильев считает ошибкой решение СБР оставить Каминского и Шашилова старшими тренерами сборной России
  • РИА Новости

«Считаю, что назначение этих двух тренеров было ошибкой, поэтому с ними вряд ли можно ждать чего-то выдающегося и дальше. Но если Майгуров не хочет их убирать, то, может, стоит разделить сборную на две мужские и две женские команды по шесть человек и двумя потоками готовиться? Глядишь, кто-нибудь да где-нибудь выстрелит. На мой взгляд, это разумно, но у руководства своё мнение. Только время рассудит, правильное это решение или нет. Однозначно сказать сложно. Но мне кажется, что эти тренеры не должны руководить сборной. Они не справятся с командой в олимпийский сезон, для этого просто нет предпосылок», — приводит слова Васильева Sport24.

Он отметил, что по ходу сезона у российских биатлонистов были небольшие всплески результатов, но это бывает у любого спортсмена любого уровня.

«Поэтому в данном случае, думаю, нельзя рассчитывать на такие подарки судьбы на Олимпийских играх. Думаю, с этими тренерами нам стоит ждать провала в олимпийском сезоне», — добавил Васильев.

С сезона-2020/21 Каминский возглавляет мужскую сборную России, а Шашилов — женскую. 

Ранее сообщалось, что Каминский и Шашилов продолжат работать старшими тренерами сборной России по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить