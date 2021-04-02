Селюк описал предстоящий уход Чорлуки из «Локомотива» словами из песни

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение хорватского защитника московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки покинуть команду по окончании сезона.

«Про Чорлуку скажу так. Есть популярная песня, где такие строчки «Первый тайм мы уже отыграли». Так вот, Чорлука уже отыграл не только первый тайм, но и даже дополнительное время. Ему подходит другая песня «Бери шинель — пошли домой», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Он отметил, что Чорлука неплохой футболист.

«Читает игру, но «Локомотив» будет выходить на новый уровень, для этого нужны молодые игроки, свежая кровь», — добавил агент.

35-летний хорватский хавбек играет за «Локомотив» с 2012 года. В его активе девять голов и восемь голевых передач в 234 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом Российской премьер-лиги, трижды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Марко Николич назвал уход Чорлуки большой потерей для «Локомотива».