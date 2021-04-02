Селюк описал предстоящий уход Чорлуки из «Локомотива» словами из песни
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«Про Чорлуку скажу так. Есть популярная песня, где такие строчки «Первый тайм мы уже отыграли». Так вот, Чорлука уже отыграл не только первый тайм, но и даже дополнительное время. Ему подходит другая песня «Бери шинель — пошли домой», — приводит слова Селюка «Советский спорт».
Он отметил, что Чорлука неплохой футболист.
«Читает игру, но «Локомотив» будет выходить на новый уровень, для этого нужны молодые игроки, свежая кровь», — добавил агент.
35-летний хорватский хавбек играет за «Локомотив» с 2012 года. В его активе девять голов и восемь голевых передач в 234 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом Российской премьер-лиги, трижды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что Марко Николич назвал уход Чорлуки большой потерей для «Локомотива».