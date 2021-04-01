Николич назвал уход Чорлуки большой потерей для «Локомотива»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал решение защитника Ведрана Чорлуки покинуть команду по окончании сезона.
Николич назвал уход Чорлуки большой потерей для «Локомотива»
  • globallookpress.com

«Честно говоря, я не удивлён его решению, потому что мы общаемся каждый день. У нас с Ведраном прекрасные отношения с тех пор, как я пришёл в клуб. Знал о его решении ещё до того, как он его объявил, и могу сказать, что мне очень жаль. Я уверен, что Ведран может ещё два года играть на высоком уровне. С тех пор как я пришёл в клуб, он постоянно показывает качественный футбол. Его роль в раздевалке также велика, он имеет огромное влияние на молодых игроков», — приводит слова Николича Germanijak.

Он отметил, что считает маловероятным, что Чорлука может изменить своё решение.

«Конечно, всё это затруднит мою работу. Повторяю, он отличный человек и игрок, я не в восторге от этого развития событий, без него будет непросто команде. Это большая потеря для «Локомотива», — добавил специалист.

35-летний хорватский хавбек играет за «Локомотив» с 2012 года. В его активе девять голов и восемь голевых передач в 234 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом Российской премьер-лиги, трижды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Ранее агент Чорлуки сообщил, что игрок может продолжить карьеру в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить