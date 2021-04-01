Николич назвал уход Чорлуки большой потерей для «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал решение защитника Ведрана Чорлуки покинуть команду по окончании сезона.

«Честно говоря, я не удивлён его решению, потому что мы общаемся каждый день. У нас с Ведраном прекрасные отношения с тех пор, как я пришёл в клуб. Знал о его решении ещё до того, как он его объявил, и могу сказать, что мне очень жаль. Я уверен, что Ведран может ещё два года играть на высоком уровне. С тех пор как я пришёл в клуб, он постоянно показывает качественный футбол. Его роль в раздевалке также велика, он имеет огромное влияние на молодых игроков», — приводит слова Николича Germanijak.

Он отметил, что считает маловероятным, что Чорлука может изменить своё решение.

«Конечно, всё это затруднит мою работу. Повторяю, он отличный человек и игрок, я не в восторге от этого развития событий, без него будет непросто команде. Это большая потеря для «Локомотива», — добавил специалист.

35-летний хорватский хавбек играет за «Локомотив» с 2012 года. В его активе девять голов и восемь голевых передач в 234 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом Российской премьер-лиги, трижды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Ранее агент Чорлуки сообщил, что игрок может продолжить карьеру в РПЛ.