Хованцев выразил удивление отношением СБР к работе тренерского штаба сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) оставить на своих постах старших тренеров национальной команды Юрия Каминского и Михаила Шашилова.

«Если тренеры продолжают работать со сборной, то их результаты оценили как удовлетворительные. Я не знаю и не понимаю, как этот результат можно так назвать — всего лишь одна медаль на чемпионате мира. В прошлом году были золото и бронза — но оказалось недостаточно. Что-то непонятно. Руководству и тренерскому совету нужно озвучить те критерии, по которым они всё это решают. А не так, что тренер — друг, потому мы его оцениваем положительно. Тренерский совет и управление должны выработать критерии, основанные на многих факторах. Если же они неудовлетворительные — рассказать, что повлияло, поскольку могли быть объективные причины. А так, это отношение не к работе тренеров, а к самим тренерам. На мой взгляд, руководство должно обосновать, из чего они исходили. Почему тогда работа тренеров по резерву признана неудовлетворительной? Там три золотые и две бронзовые медали на чемпионате мира в Австрии», — цитирует Хованцева Sport24.

Ранее сообщалось, что Каминский и Шашилов продолжат работать старшими тренерами сборной России по биатлону.