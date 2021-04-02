СМИ: помощники Олича по тренерскому штабу ЦСКА прибыли в Москву
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Об этом сообщает Sport24. Игор Юкич, который займёт должность тренера по физподготовке, находится в Москве уже на протяжении нескольких дней. Накануне в столицу России прибыл Илия Арачич, ассистент нового главного тренера.
Дебют 41-летнего хорватского специалиста на посту главного тренера ЦСКА должен состояться 4 апреля в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» в Саранске. Несмотря на то что о назначении Олича было объявлено ещё 23 марта, он пока не значится в заявке клуба на сезон.
Ранее Николич пожелал Оличу удачи в ЦСКА.