Кавазашвили — о молодёжной сборной России: с Чаловым возимся столько лет. А что толку?

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили подвёл итоги выступления сборной России на молодёжном чемпионате Европы по футболу 2021 года.

«Я очень огорчён. Никогда прежде в молодёжной сборной не было столько действующих игроков топ-клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). А результат прежний — мимо плей-офф. В РПЛ эти ребята выигрывают конкуренцию у тех же легионеров. И они обязаны были показать более рациональную игру, большую тактическую и техническую грамотность. Но, к сожалению, парни не смогли» — цитирует Кавазашвили «Плеймейкер».

Бывший футболист отметил разницу между российским футболом и европейским.

«Чемпионат Европы поднял много вопросов. Что же у нас за чемпионат, если его ведущие футболисты неконкурентоспособны даже на уровне своих сверстников? Увы, команда показала бесцветную игру», — сказал он.

По мнению Бышовца, в России бездарно готовят молодых футболистов.

«Если в 20 лет игрок молодёжной сборной не умеет распоряжаться мячом на скорости, не может обработать, ударить или подставить голову, то его по идее надо убирать с поля. Но кого тогда брать? Других у нас нет. С Чаловым мы возимся столько лет, запихиваем его в разные сборные: в национальную, молодёжную… А что толку?» — добавил он.

Ранее Тикнизян извинился за поражение молодёжной сборной России от Дании.