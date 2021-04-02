Добрин — о выступлении российских фигуристок на ЧМ: на Олимпиаде так кататься будет нельзя

Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин подвёл итоги чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

«Наши девчонки, как обычно, лучше всех. И пусть чистого проката ни у кого из женщин не получилось, но эмоции зашкаливали, чего стоила только попытка Александры Трусовой пойти на пять квадов», — цитирует Добрина сайт «Матч ТВ».

По мнению тренера, выступления у российских фигуристок были не лучшими для них самих.

«Так кататься на Олимпийских играх будет нельзя, иначе соперницы могут обойти, баллы у российских фигуристок не рекордные, тут просто конкуренты все рассыпались», — сказал он.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Второе место в медальном зачёте заняла сборная США (одно золото и одно серебро). Третье — сборная Японии (одно серебро и одна бронза).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли медальный зачёт чемпионата мира.