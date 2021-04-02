В УК «Динамо» прокомментировали информацию о проведении матча сборной России на «ВТБ Арене»

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча Россия — Болгария на «ВТБ Арене».

«Если будет принято решение о проведении матча на «ВТБ Арене», мы будем рады предоставить наш комплекс для такого важного события, как последний товарищеский матч сборной России перед чемпионатом Европы», — цитирует гендиректора УК «Динамо» «Чемпионат».

Лунтовский отметил, что в УК «Динамо» есть опыт организации матчей совместно с Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных организаций (УЕФА).

«ВТБ Арена» полностью готова и обладает всеми необходимыми ресурсами, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу в июне сыграет с Болгарией.