Рублёв — о полуфинале с Хуркачем: надеюсь, смогу взять реванш

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

«Завтра я играю с Хубертом Хуркачем. Я немного знаю Хуберта. Мы играли один раз, он победил меня. Хуркач — прекрасный игрок и хороший парень. Посмотрим, будет интересно. Надеюсь, смогу показать хороший уровень и взять реванш», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

В 1/4 финала российский теннисист одержал победу над Себастьяном Кордой из США со счётом 7:5, 7:6 (9:7).

Ранее сообщалось, что Медведев уступил Баутисте-Агуту и вылетел с турнира в Майами.