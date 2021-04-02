Оши — о травме Самсонова: вышло небольшое недопонимание относительно того, кто должен был играть в шайбу

Американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал травму своего одноклубника, российского вратаря Ильи Самсонова, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Вышло небольшое недопонимание относительно того, кто должен был играть в шайбу. Получилось так, что он решил играть сам, а я думал, что он собирался оставить шайбу мне. Очевидно, что я чувствовал себя ужасно из-за этого момента», — приводит слова Оши журналист Тарик Эль-Башир в своём Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 8:4 в пользу «Нью-Йорка».

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле (2), Мэтью Барзал (3), Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Джош Бейли. В составе «Вашингтона» — Джон Карлсон (2), Даниэль Спронг и Ти Джей Оши.

На 30-й секунде игры в результате столкновения с Оши Самсонов отправился в раздевалку.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов.