Российский вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму в матче с «Айлендерс»

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 8:4 в пользу «Нью-Йорка».

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле (2), Мэтью Барзал (3), Брок Нельсон, Кэйси Сизикас, Джош Бейли. В составе «Вашингтона» — Джон Карлсон (2), Даниэль Спронг и Ти Джей Оши.

На 30-й секунде игры в результате столкновения с американским нападающим «Кэпиталз» Ти Джеем Оши Самсонов отправился в раздевалку.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов.