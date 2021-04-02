Российский вратарь Худобин признан первой звездой матча НХЛ «Нэшвилл» — «Даллас»
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Встреча проходила на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Даллас Старз».
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Джейми Бенни Миро Хейсканен. В составе «Нэшвилла» — Колтон Сиссонс.
Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Худобин отразил 21 бросок из 22.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов.