Российский вратарь Худобин признан первой звездой матча НХЛ «Нэшвилл» — «Даллас»

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Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин признан первой звездой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».
Российский вратарь Худобин признан первой звездой матча НХЛ «Нэшвилл» — «Даллас»
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Даллас Старз».

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Джейми Бенни Миро Хейсканен. В составе «Нэшвилла» — Колтон Сиссонс.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Худобин отразил 21 бросок из 22.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов.

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