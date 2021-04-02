Рублёв упрочил лидерство по количеству побед в сезоне ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над Себастьяном Кордой из США в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 (9:7).

Таким образом, Рублёв вышел в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

Отметим, что российский теннисист упрочил лидерство по количеству побед в сезоне ATP. Победа над Кордой стала для россиянина 20-й в сезоне. У Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса — по 17 побед, у Александра Бублика — 15, у Аслана Карацева, Янника Синнера и Мартона Фучовича — по 13.

Ранее сообщалось, что Медведев уступил Баутиста-Агуту и вылетел с турнира в Майами.