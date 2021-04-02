Капризов набрал 30-е очко в дебютном сезоне НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Кирилл Капризов и Джаред Сперджен. В составе «Вегаса» — Вильям Карлссон и Брейден Макнэбб.

Победный буллит забросил нападающий «Уайлд» Кевин Фиала.

Капризов также отметился результативной передачей.

Таким образом, российский нападающий набрал 30-е очко в дебютном сезоне НХЛ.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов.