Капризов набрал 30-е очко в дебютном сезоне НХЛ

Короткая ссылка
«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов набрал 30-е очко в дебютном сезоне НХЛ
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Кирилл Капризов и Джаред Сперджен. В составе «Вегаса» — Вильям Карлссон и Брейден Макнэбб.

Победный буллит забросил нападающий «Уайлд» Кевин Фиала.

Капризов также отметился результативной передачей.

Таким образом, российский нападающий набрал 30-е очко в дебютном сезоне НХЛ.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить