Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Кирилл Капризов и Джаред Сперджен. В составе «Вегаса» — Вильям Карлссон и Брейден Макнэбб.
Победный буллит забросил нападающий «Уайлд» Кевин Фиала.
Капризов также отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов.