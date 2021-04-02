Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира в Майами
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«Если говорить о втором сете, я мог бы выиграть проще, но бывает, это теннис. Может быть, в следующем матче я проиграю второй сет и проиграю третий. Сегодня мне удалось выиграть и я счастлив», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.
По мнению теннисиста, Корда — великий игрок.
«Себастьян действительно талантлив. У него большие шансы, он чувствует себя уверенно. У него отличная подача. Он умён и играет агрессивно, пытается вырваться вперёд и делать удары», — сказал он.
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 (9:7).
Таким образом, Рублёв вышел в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.
Ранее сообщалось, что Медведев уступил Баутиста-Агуту и вылетел с турнира в Майами.