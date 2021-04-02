Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира в Майами

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над Себастьяном Кордой из США в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.
Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира в Майами
  • © Reuters

«Если говорить о втором сете, я мог бы выиграть проще, но бывает, это теннис. Может быть, в следующем матче я проиграю второй сет и проиграю третий. Сегодня мне удалось выиграть и я счастлив», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

По мнению теннисиста, Корда — великий игрок.

«Себастьян действительно талантлив. У него большие шансы, он чувствует себя уверенно. У него отличная подача. Он умён и играет агрессивно, пытается вырваться вперёд и делать удары», — сказал он.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 (9:7).

Таким образом, Рублёв вышел в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

Ранее сообщалось, что Медведев уступил Баутиста-Агуту и вылетел с турнира в Майами.

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