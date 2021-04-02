Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Айдендерс»
Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 8:4.
В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле (2), Мэтью Барзал (3), Брок Нельсон, Кэйси Сизикас, Джош Бейли. В составе «Вашингтона» — Джон Карлсон (2), Даниэль Спронг и Ти Джей Оши.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов.